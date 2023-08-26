Не лише F-16. Ігнат пояснив, що потрібно Україні, щоб здобути перевагу в небі

Україні, щоб отримати перевагу у небі, потрібні не лише винищувачі F-16. Також необхідні авіаційні ракети та потужні радари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Радари, потужні ракети повинні бути у нашої авіації. Ми не повинні поступатися тим самим Су-35. Таким чином ми зможемо завоювати перевагу у повітрі", - сказав Ігнат.

Він пояснив, що є різні типи ракет для авіації, а також їх модифікації для ураження цілей на різних відстанях. Як приклад він назвав авіаційну керовану ракету AIM-120 AMRAAM, яка є основною на озброєнні країн НАТО. Як зазначив Ігнат, саме ці ракети потрібні для зенітного комплексу NASAMS, який передали Україні партнери.

"Авіаційні засоби ураження - це дуже дорога річ. Ракета для NASAMS коштує півмільйона доларів... Є ракети AIM-120 AMRAAM модифікацій, які можуть вражати цілі до 180 км. Цього достатньо, що загрожувати російським Су-35", - наголосив речник.

Україна отримає F-16

Варто зазначити, що раніше низка європейських країн у рамках авіаційної коаліції погодилися провести навчання українських пілотів на багатоцільових винищувачах F-16. Також США підтвердили, що у жовтні пілоти ЗСУ почнуть тренування на літаках на базі Національної гвардії у штаті Аризона.

Крім того, минулого тижня після візиту президента України Володимира Зеленського до Європи стало відомо про домовленості щодо передачі F-16. Свою готовність надати літаки підтвердили Нідерланди, Данія та Норвегія. Йдеться про щонайменше 61 літак.

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