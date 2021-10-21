Линию скоростного трамвая в Киеве продлят до Дворца спорта, - Мининфраструктуры

В рамках соглашения между Украиной и Всемирным банком по развитию городского общественного транспорта будет привлечено 39 млн долларов на строительство новой трамвайной линии в Киеве от ул. Старовокзальной до станции метро "Дворец спорта" с заездом на Вокзальную площадь. Правительство уже одобрило это решение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу Министерства инфраструктуры.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, строительство новой линии скоростного трамвая до центра города позволит разгрузить красную ветку метро, ​​в том числе и станцию ​​метро "Вокзальная", которая сейчас выполняет функцию большого транзитного узла.

"Для меня этот проект особенно важен, ведь я был одним из тех, кто его запускал на уровне КГГА еще в 2015 году, когда руководил проектом Всемирного банка. Однако реальный результат мы получили только сейчас. При эффективной и системной работе местной власти, работы по строительству новой линии могут начаться уже в следующем году", - отметил Кубраков.

Создание трамвайной линии также должно привести к уменьшению количества автомобилей в центральных районах города, а появление нового экологического транспорта снизит уровень загрязнения воздуха. Кроме этого, предусмотрено проведение реконструкции улиц, вдоль которых будет пролегать новый трамвайный маршрут.

"Мы призываем украинские города активнее работать над воплощением важных для наших граждан экоориентированных проектов. Со своей стороны, мы гарантируем поддержку и доступ ко всем возможным инструментам для привлечения инвестиций", - отметил министр инфраструктуры.