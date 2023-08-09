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На Лимано-Куп'янському напрямку ЗСУ знищили два ворожі танки Т-80 і БМП, - Череватий

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Середа 09 серпня 2023 16:57
На Лимано-Куп'янському напрямку ЗСУ знищили два ворожі танки Т-80 і БМП, - Череватий Фото: Сергій Череватий (facebook com sergij cerevatij)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України знищили два ворожі танки Т-80 на Лимано-Куп'янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого.

Атаки Росії

За словами речника, загалом росіяни п'ять разів атакували наші позиції на Лиманському та Куп'янському напрямках. Зокрема, й у районі Білогорівки.

"Також ворогом здійснено 16 авіаційних нальотів", - сказав Череватий.

ЗСУ продовжують знищувати ворога на цьому напрямку

Артилерією різних калібрів і видів 522 рази окупанти обстріляли позиції українських військ.

"Також під час відбиття атак ліквідовано 51 загарбника, а 117 отримали поранення", - розповів Сергій Череватий.

Військовим вдалося знищити наступну техніку окупантів:

  • Два ворожих танки Т-80;
  • БМП-2;
  • Два міномети;
  • Протитанкову гармату "Рапіра";
  • Станцію радіоелектронної боротьби;
  • Два безпілотники "Орлан-10";
  • Вісім дронів-камікадзе;
  • Польовий склад з боєприпасами.

Ситуація на Куп'янському напрямку

За словами, заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, весь минулий тиждень окупанти намагалися повернути під свій контроль території Харківської області, втрачені раніше. Тому найгарячіше було на Куп'янському напрямку.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що ситуація на Куп’янському напрямку складна, але контрольована. Збройні сили України знають про всі плани російських загарбників і зривають їх.

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