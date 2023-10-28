Лікувати застуду антибіотиками небезпечно. У МОЗ дали поради українцям

Антибіотики для лікування застуди вживати небезпечно. Фахівці вважають, що організм людини може самотужки справитися з застудами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

Застуда - це загальновживана назва гострих респіраторних захворювань, викликаних різноманітними вірусами. Симптомами застуди є біль у горлі, кашель та закладеність носа.

Найнебезпечнішими видами застуди є грип та коронавірус. МОЗ зазначає, що найнадійніший захист від них - це вакцина. Фахівці підкреслюють, що вакцин проти решти вірусів не існує, так само як і ліків.

"Не допомагають проти застуд і антибіотики. Антибіотики руйнують клітинні стінки бактерій або блокують їхню здатність розмножуватися. Віруси - неклітинні організми, і в антибіотиків немає жодних механізмів впливу на них", - пояснюють у МОЗ.

Зазначається, що антибіотики можуть нашкодити ослабленому організму, бо вони вбивають корисну мікрофлору, яка допомагає підтримувати імунітет. Також антибіотики можуть мати побічні ефекти: нудота, запаморочення, молочниця та інші грибкові інфекції, а також "смертельна діарея", викликана бактерією клостридією.

У МОЗ додають, що безконтрольний прийом антибіотиків призводить до того, що деякі бактерії набувають стійкості до них.

Як пояснюють фахівці, організм людини зазвичай справляється з застудами самотужки.

"Треба тільки дати йому час, достатньо сну й відпочинку та пити більше води. Лікар може призначити препарати, які допоможуть прибрати закладеність носа, заспокоїти біль у горлі та кашель, щоб ви пережили цей неприємний період із більшим комфортом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що антибіотики в Україні можна придбати лише за рецептом, зокрема за електронним. Що потрібно знати про е-рецепт - у матеріалі РБК-Україна.

Пандемія коронавірусу

Спалах захворювання COVID-19 почався у грудні 2019 року у місті Ухань у Китаї, а 11 березня 2020 року був визнаний пандемією.

У травні 2023 року Всесвітня організація охорони здоров'я скасувала надзвичайний стан, який було введено через COVID-19. Через це захворювання загинуло понад 20 млн людей по всьому світі.

В Україні скасували карантин 1 липня. З початку пандемії в Україні зафіксували 5,5 млн випадків COVID-19.