Лікарі назвали 5 шкідливих "народних" методів від застуди

Часникотерапія та гірчичники мають лишитись в минулому. Лікарі пояснили, які "народні" методи лікування не просто застарілі, а навіть можуть нашкодити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я України.

"Деякі популярні засоби народної медицини від грипу та застуди не лише неефективні, але й можуть бути шкідливими", - повідомили в МОЗ.

Часникотерапія

Лікарі зауважили, що нині немає доказів того, що часник має противірусні властивості й допомагає вилікуватись від грипу чи запобігти захворюванню.

Водночас його надмірне вживання може викликати розлади шлунково-кишкового тракту, а інтенсивна часникова ароматерапія може спровокувати кашель і спазм бронхів.

Вітамін С

"Жодні дослідження не довели, що цей вітамін ефективний проти грипу", - наголосили лікарі.

Разом із тим вживання великої кількості вітаміну С може спричинити розвиток алергічних реакцій і каменеутворення в нирках, а надто на фоні зневоднення, повʼязаного з лихоманкою.

Гірчиця у шкарпетки та гірчичники

Теплова дія гірчичників та гірчичного порошку може призвести до сильного підвищення температури тіла. Крім того, такі процедури загрожують опіками на шкірі та подразненням дихальних шляхів, алергічними реакціями і бронхоспазмом.

Дихання парою від гарячої картоплі

Така процедура може викликати опіки дихальних шляхів, слизової оболонки носа та рота і навіть опіки шкіри, особливо у дітей.

Полоскання розчином солі, соди та йоду

Сіль і сода справді мають антисептичну дію, хоча й доволі слабку. Міцний сольовий розчин, а ще й із йодом може спричинити пошкодження слизової.

"Для лікування застуди та грипу вибирайте сучасні та безпечні лікарські засоби!", - додали медики.

Однак в міністерстві зауважили, що спершу варто проконсультуватись зі своїм лікарем. Завдяки сервісу е-рецептів для пацієнтів це максимально зручно.