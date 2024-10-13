Лікарі назвали 5 шкідливих "народних" методів від застуди
Часникотерапія та гірчичники мають лишитись в минулому. Лікарі пояснили, які "народні" методи лікування не просто застарілі, а навіть можуть нашкодити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я України.
"Деякі популярні засоби народної медицини від грипу та застуди не лише неефективні, але й можуть бути шкідливими", - повідомили в МОЗ.
Часникотерапія
Лікарі зауважили, що нині немає доказів того, що часник має противірусні властивості й допомагає вилікуватись від грипу чи запобігти захворюванню.
Водночас його надмірне вживання може викликати розлади шлунково-кишкового тракту, а інтенсивна часникова ароматерапія може спровокувати кашель і спазм бронхів.
Вітамін С
"Жодні дослідження не довели, що цей вітамін ефективний проти грипу", - наголосили лікарі.
Разом із тим вживання великої кількості вітаміну С може спричинити розвиток алергічних реакцій і каменеутворення в нирках, а надто на фоні зневоднення, повʼязаного з лихоманкою.
Гірчиця у шкарпетки та гірчичники
Теплова дія гірчичників та гірчичного порошку може призвести до сильного підвищення температури тіла. Крім того, такі процедури загрожують опіками на шкірі та подразненням дихальних шляхів, алергічними реакціями і бронхоспазмом.
Дихання парою від гарячої картоплі
Така процедура може викликати опіки дихальних шляхів, слизової оболонки носа та рота і навіть опіки шкіри, особливо у дітей.
Полоскання розчином солі, соди та йоду
Сіль і сода справді мають антисептичну дію, хоча й доволі слабку. Міцний сольовий розчин, а ще й із йодом може спричинити пошкодження слизової.
"Для лікування застуди та грипу вибирайте сучасні та безпечні лікарські засоби!", - додали медики.
Однак в міністерстві зауважили, що спершу варто проконсультуватись зі своїм лікарем. Завдяки сервісу е-рецептів для пацієнтів це максимально зручно.
Зауважимо, що на дворі вже осінь, а це означає, що сезон простуд та нежиті вже розпочато.
Так склалось, що саме восени фіксується найбільша кількість звернень щодо простудних захворювань, і саме в цей період можна пропустити таке тяжке захворювання як грип. РБК-Україна пояснювало, яку профілактику від грипу може здійснити кожен українець.
Ми також пояснювали, як обрати, де знайти та чи можна замінити сімейного лікаря.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.