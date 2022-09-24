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Ліга націй: Італія відправила Англію в Дивізіон B, Німеччина поступилася збірній Угорщини

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Субота 24 вересня 2022 09:19
Ліга націй: Італія відправила Англію в Дивізіон B, Німеччина поступилася збірній Угорщини Фото: Джакомо Распадорі вітають із забитим м'ячем (facebook.com/NazionaleCalcio)
Автор: Антон Федорців

У другий ігровий день 5-го туру Ліги націй УЄФА перемоги оформили збірні Італії та Угорщини. Переможеними ж зосталися англійці та німці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Ліга націй, Дивізіон A, 5-й тур

Група A3

Німеччина – Угорщина – 0:1

Гол: Салай, 17

Італія – Англія – 1:0

Гол: Распадорі, 68

Обидва матчі третього квартету Дивізіону A завершилися мінімальними перемогами. У Лейпцизі угорцям вдалося забити швидкий м'яч, коли спрацювала зв'язка з досвідом виступів у Бундеслізі. Собослай подав кутовий на ближню стійку, а Салай п'ятою ефектно переправив м'яч у дальній кут воріт тер Штегена.

Німецька збірна мала нагоди відігратися. Свої моменти змарнували Сане, Мюллєр, Вернер, Кімміх. Той же Мюллєр навіть забив, але гол скасували через офсайд. Натомість Угорщина ледь не впіймала Бундестім у кількох контратаках, але більше забити в цей вечір нікому не судилося.

На старті двобою у Мілані двічі в епіцентрі подій опинився Скамакка. Форвард збірної Італії спочатку пробив головою після флангового навісу (сейв Поупа), а згодом наважився пробити метрів із 35-ти (повз ворота). Англійці ж поставили на контратаки, але особливого зиску з них не отримали.

Зрештою, господарі забили в середині другої половини. Це Бонуччі довжелезною передачею із власної половини знайшов Распадорі на вході в штрафний майданчик, той підробив м'яч і з меж карної зони технічно поклав м'яч під дальню стійку. Гідно відповісти збірна Англії так і не спромоглася.

Ліга націй: Італія відправила Англію в Дивізіон B, Німеччина поступилася збірній Угорщини

За тур до кінця змагань "Три леви" з доробком 2 очки в п'яти матчах оформили виліт у Дивізіон B. Сенсаційним лідером залишається збірна Угорщини (10 пунктів). Посунути її з першої сходинки ще може Італія (8 очок), якщо переможе в Будапешті 26 вересня.

До слова, раніше підготували анонс поєдинку збірних Вірменії та України в Лізі націй 2022/23.

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