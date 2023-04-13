Ліга чемпіонів: "Мілан" здобув скромну перемогу над "Наполі" в першому чвертьфіналі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу, перші матчі

"Мілан" – "Наполі" – 1:0

Гол: Беннасер, 40

Вилучення: Ангісса, 75 (Н, друга жовта картка)

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Неаполітанці могли шокувати "россонері" голом на першій хвилині. Та на щастя міланських тіфозі, Ельмасу забракло навичок форварда, щоб замкнути фланговий простріл, а Кварацхелія влучив у Круніча на лінії воріт. Згодом пильність Меньяна перевів хавбек "Наполі" Ангісса – кутовий.

Гості активно пресингували та фактично не покидали чужу половину. Від тиску "россонері" оговталися лише в середині тайму. Зате відразу ж могли забити зусиллями Леау. Португалець у контратаці набрав швидкість, втік від двох оборонців і з вигідної позиції пробив поруч зі стійкою.

Зрештою, "Мілан" відкрив рахунок перед перервою саме в контратаці. На її фініші Леау віддав поперечну передачу від правого краю штрафного майданчика, а Беннасер увірвався на оперативний простір і лівою пробив під стійку. Мерет врятувати "Наполі" не зміг.

"Партенопейці" спробували відігратися на старті другого тайму. Ось Меньян лише дивом парирував удар Ельмаса головою. Тут же Ді Лоренцо на добиванні просто влучив у воротаря. Натомість серія кутових у виконанні неаполітанців запам'яталася гостротою, але до справжньої небезпеки не дійшло.

Та поступово "Мілан" вирівняв гру. Згодом погіршив становище "Наполі" Ангісса. Хавбек гостей упродовж усього п'яти хвилин "заробив" дві необов'язкові жовті картки та пішов відпочивати достроково. Покарання могло бути серйознішим, але Круніч на 77-й хвилині не зміг акцентовано пробити з меж штрафного.

Проте, і одного забитого м'яча міланцям вистачило для перемоги. Тепер команда Стефано Піолі отримала стратегічну перевагу. Утім, доля путівки в півфінал Ліги чемпіонів вирішиться на "Стадіо Дієго Армандо Марадона" 18 квітня.