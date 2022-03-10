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Лидеры ЕС предложат Украине более крепкие связи и партнерство

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Брюссель, Четверг 10 марта 2022 15:23
Лидеры ЕС предложат Украине более крепкие связи и партнерство Фото: Лидеры ЕС предложат Украине укрепить связи до рассмотрения заявки (europa.eu)
Автор: Александр Белоус

Лидеры Европейского союза предложат укрепить связи блока с Украиной и углубить его партнерство. Европейская комиссия оценит, готов ли Киев стать кандидатом на полноправное членство в ЕС, говорится в проекте декларации ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Лидеры блока 27 стран встречаются в Версале, чтобы обсудить заявку Украины на членство, поскольку война России против страны продолжается уже третью неделю, несмотря на массивные западные санкции против Москвы.

"После решения глав государств и правительств ЕС от декабря 2016 года Европейский совет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации", - говорится в проекте декларации, который еще может измениться.

"28 февраля 2022 года президент Украины подал заявку Украины на членство в Европейском Союзе. Совет предложил Комиссии представить свое мнение по этой заявке. В ожидании этого и без промедления мы еще больше укрепим наши связи и углубим наше партнерство", - говорится в сообщении.

Лидеры также говорят в проекте, что они позаботятся о том, чтобы санкции против России в связи с ее вторжением были реализованы, и что они готовы добавить дополнительные меры, если это необходимо, и будут продолжать оказывать давление как на Россию, так и на Беларусь.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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