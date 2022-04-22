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Лидера крымскотатарского народа Джемилева "аминистировали" в Крыму

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Крым, Пятница 22 апреля 2022 15:33
Лидера крымскотатарского народа Джемилева "аминистировали" в Крыму Фото: Мустафа Джемилев (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Российский оккупационный суд в Крыму заочно "амнистировал" лидера крымскотатарского народа и народного депутата Украины Мустафу Джемилева. Он попал под "амнистию" в связи с 70-летием победы во Второй мировой войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

По словам адвоката Айдера Азаматова, Джемилева за якобы хранение боеприпасов приговорили к 1 году лишения свободы и 15 000 российских рублей (5 700 гривен) штрафа, освободив от наказания в связи с истечением сроков давности.

По статье за якобы хранение оружия - к штрафу в 20 000 рублей (7 600 гривен) с освобождением от наказания. За якобы незаконное пересечение границы - два года условно с освобождением по "амнистии".

По данным следствия, в мае 2014 года Джемилев "незаконно" въехал в оккупированный Крым, якобы хранил карабин и незаконно купил патроны к нему.

Напомним, до этого Джемилеву продлили запрет на въезд в Крым и Россию до 2034 года.

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