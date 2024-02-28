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Лідер УПЛ викупив контракт зірки команди

Кривий Ріг, Середа 28 лютого 2024 11:18
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Лідер УПЛ викупив контракт зірки команди Фото: Іван Дібанго продовжить виступи за "Кривбас" (fckryvbas.com)
Автор: Антон Федорців

Криворізький "Кривбас" оголосив про повноцінний трансфер оборонця Івана Дібанго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

21-річний камерунець продовжить виступи в складі команди Юрія Вернидуба. До Кривого Рога він потрапив ще восени 2022 року.

Дібанго донедавна виступав за "Кривбас" на правах оренди. Тепер криворіжці викупили контракт африканця в естонської "Левадії". Оборонець уклав із лідером Прем'єр-ліги контракт до літа 2026-го. Перехід коштував "Кривбасу" орієнтовно 250 тисяч доларів.

Із моменту переходу Дібанго провів за криворіжців 42 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 5 результативних передач. Камерунський оборонець провів 38 поєдинків від дзвінка до дзвінка. Статистика в нинішньому сезоні УПЛ – 18 матчів, 1 гол, 3 асисти.

"Кривбас" у сезоні 2023/24

Команда під керівництвом Юрія Вернидуба пішла на зимову паузу лідером першості. Криворіжці торік набрали 34 очки та за додатковими показниками випередили "Дніпро-1".

"Кривбас" восени здобув 10 перемог, 4 поєдинки звів унічию і зазнав трьох поразок (різниця м'ячів – 31:17). Найкращим бомбардиром команди в першій частині сезону став Олег Кожушко (7 м'ячів), а асистентом – Тимур Стецьков (5 результативних передач).

Після зимової паузи "Кривбас" відновив чемпіонат розгромом черкаського ЛНЗ (3:0). Забитими м'ячами в складі криворіжців відзначилися Хрвоє Іліч, Прінс Аду та Денис Кузик.

До слова, раніше "Олександрія" нарвалася на технічну поразку від "Шахтаря" через участь незаявленого футболіста.

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