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Лідер "Сан-Антоніо" двома блокшотами впродовж атаки відклав поразку "Юті": момент дня в НБА

Сан-Антоніо, Неділя 10 листопада 2024 11:48
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Лідер "Сан-Антоніо" двома блокшотами впродовж атаки відклав поразку "Юті": момент дня в НБА Фото: Віктор Вембаньяма оформив дабл-дабл (facebook.com/Spurs)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився центровий "Сан-Антоніо Сперз" Віктор Вембаньяма.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Француз підкорив епізодом у фінальній чверті протистояння з "Ютою". Під час атаки "джазменів" він зупинив дві поспіль спроби набрати 2 пункти з-під щита, встигнувши піднятися з підлоги між двома випадками.

Проте, зусиль Вембаньями не вистачило для загального успіху "Сперз". "Сан-Антоніо" зазнав близької домашньої поразки (110:111). Обидві команди перебувають за межами зони плей-офф Західної конференції НБА.

Вембаньяма ще й найрезультативнішим у поєдинку став. Він набрав 24 очки та зробив 16 підбирань. У лавах "Джаз" найбільше набрав оборонець Коллін Секстон (23 пункти), а українець Святослав Михайлюк знову просидів увесь матч на лаві запасних.

Хто такий Віктор Вембаньяма

Уродженець передмістя Парижа, вихованець французького "Нантера". Обраний "Сан-Антоніо" під першим номером драфту НБА-2023.

На професіональному рівні дебютував ще восени 2019 року, зігравши півхвилини в Кубку Європи. Сезон 2020/21 провів у рідній команді, а наступний рік відіграв за "Ліон". Згодом потрапив до лав "Метрополітана", став MVP і Найкращим снайпером французької ЛНБ (2023).

Баскетбольний ідол – оборонець "Кліпперс" Расселл Вестбрук. Вембаньяма вільно говорить англійською, а на батьківщині встиг здобути диплом бакалавра з відзнакою. За підсумками дебютного сезону був визнаний Новачком року та став найкращим за кількістю блокшотів.

До слова, напередодні плеймейкер "Детройта" Каннінгем очолив хіт-парад моментів із блокшотом проти "Атланти".

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