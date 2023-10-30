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Лідер "Мілуокі" оформив розкішний данк однією рукою: момент дня в НБА

Мілуокі, Понеділок 30 жовтня 2023 10:49
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Лідер "Мілуокі" оформив розкішний данк однією рукою: момент дня в НБА Фото: Янніс Адетокунбо в оточенні "Гокс" (henryherald.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив важкий форвард "Мілуокі Бакс" Янніс Адетокунбо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Зірка "Бакс" підкорив моментом у другій чверті протистояння з "Атлантою". Він отримав передачу Лілларда, на дриблінгу пройшов двох опонентів і з переступами поклав м'яч згори однією правою.

Проте, старань Адетокунбо забракло для перемоги "Мілуокі". Вісконсинці поступилася "Гокс" на домашній арені (110:127). Хоча грек старався найбільше, оформивши дабл-дабл (26 очок, 11 підбирань).

У складі "Атланти" найрезультативнішим став Трей Янг. Оборонець відповів своїм дабл-даблом, набравши 20 пунктів із трьома підбираннями та 11-ма асистами. Обидві команди розташувалися поруч у турнірній таблиці Східної конференції (7-8 місця).

Хто такий Янніс Адетокунбо

Уродженець грецьких Афін, син іммігрантів із Нігерії. Вихованець столичного "Філатлітікоса".

Підписав контракт із іспанською "Сарагосою" у грудні 2012 року. Однак, на Піренеях так і не зіграв, оскільки на драфті НБА-2013 був обраний "Мілуокі Бакс" під 15-м номером. У 2021 році Янніс привів "Мілуокі" до першого за 50 років чемпіонського титулу в НБА та став MVP фінальної серії. Двічі визнавався MVP асоціації (2019, 2020).

Спортивне прізвисько – Greek Freak. Належить до вірних Елладської православної церкви, виховує двох синів і доньку.

До слова, напередодні центровий "Детройта" Дюпен опинився нагорі підбірки зі слемданком.

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