ua en ru
Пт, 22 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лідер "Колорадо" з покером шайб очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Денвер, П'ятниця 22 грудня 2023 10:59
UA EN RU
Лідер "Колорадо" з покером шайб очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Нейтан Маккіннон змусив кидати картузи на лід (twitter.com/Avalanche)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали центрфорварда "Колорадо Евеланш" Нейтана Маккіннона найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Альтернативний капітан денверців доклався до перемоги вдома над "Оттавою" (6:4). Він закинув чотири шайби за поєдинок.

У дебюті Маккіннон реалізував першу більшість "Колорадо" кидком у ближній кут із лівої зони. Після шайб Норріса та Грейга у відповідь він переграв голкіпера з центральної зони з передачі Нічушкіна. У другому періоді Бернар-Докер і Бетерсон вивели "Сенаторз" уперед, але Рантанен скоротив відставання.

У третій же 20-хвилинці забивали лише "Евеланш". Спершу Маккіннон у більшості знову поклав під ближню стійку з лівої зони вкидання, а потім чисельною перевагою скористався і Рантанен. Нарешті на останній хвилинні герой дня відправив шайбу в порожні ворота.

До трійки зірок вечора також потрапили нападник "Міннесоти" Кіріл Капрізов і вінгер "Вашингтона" Алєксандр Овєчкін. Перший відзначився переможним голом і двома асистами в протистоянні з "Монреалем" (4:3 ОТ). Другий же перервав серію без шайб у додатковій п'ятихвилинці з "Коламбусом" (3:2 ОТ).

Усі результати вечора в НХЛ:

Лідер &quot;Колорадо&quot; з покером шайб очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Стін немає. Фоторепортаж з місця руйнування багатоповерхівки у Києві
Стін немає. Фоторепортаж з місця руйнування багатоповерхівки у Києві
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ