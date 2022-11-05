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Лідер фракції Шольца пожалівся, що потрапив у "список терористів" в Україні. МЗС спростовує

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Німеччина, Субота 05 листопада 2022 20:24
Лідер фракції Шольца пожалівся, що потрапив у "список терористів" в Україні. МЗС спростовує Фото: Рольф Мютценіх, лідер фракції німецької партії СДПН (flickr.com/97902703@N02)
Автор: Дмитро Левицький

Лідер фракції Соціал-демократичної партії в німецькому Бундестазі Рольф Мютценіх заявив, що влада України нібито внесла його до "списку терористів". Однак в українському Міністерстві закордонних справ не підтверджують цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Welt та заяву речника МЗС України Олега Ніколенка у Facebook.

"Я роздратований тим, що український уряд вніс мене до списку терористів на тій підставі, що я працюю над припиненням вогню або над можливістю здійснення подальших дипломатичних кроків через локальні перемир'я", - заявив німецький політик на дебатах партії СДПН у Берліні.

Мютценіх також пожалівся, що через потрапляння до "списку терористів" йому нібито надходили погрози, з якими йому "теж не зовсім легко було боротися".

Що кажуть в українському МЗС

Як заявив Ніколенко, в Україні немає списку терористів, про який говорить Мютценіх.

"Український уряд не веде списку терористів. Наскільки мені відомо, проти Рольфа Мютценіха ніяких проваджень в Україні також не ведеться. Усі заяви німецького політика про нібито переслідування з боку української влади не відповідають дійсності", - наголосив представник МЗС.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував заяви деяких іноземних політиків про бажання стати посередником між Києвом та Москвою.

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