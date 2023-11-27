Лідер "Фінікса" переможним триочковим підкорив Нью-Йорк: момент дня в НБА
Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив атакувальний оборонець "Фінікс Санз" Девін Букер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
Американець вирвав непросту перемогу над "Нікс" у Великому яблуку. За рівного рахунку за лічені секунди до фінальної сирени він холоднокровно виконав вдалу спробу на 3 пункти з-за "дуги" праворуч.
Завдяки перемозі "Санз" опинилися на 3-й сходинці Західної конференції НБА. Рекорд арізонців – 11 перемог, 6 поразок. Натомість "Нью-Йорк" залишився на 7-й позиції на Сході.
Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Нікс" Джейлен Брансон. Він за 38 хвилин у грі встиг набрати 38 очок. Тим часом Букер завершив із дабл-даблом – 28 пунктів, 5 підбирань, 11 асистів.
Хто такий Девін Букер
Уродженець Мічигану, на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". На драфті НБА-2015 обраний "Фініксом" під 13-м номером.
Проводить дев'ятий сезон поспіль у майці "Санз". Дійшов із командою до фіналу НБА в сезоні 2020/21, де арізонці програли серію "Мілуокі" (2:4). Триразовий учасник Матчу всіх зірок (2020-2022), олімпійський чемпіон Токіо в складі збірної США (2020). Торік підписав 4-річний контракт із "Фініксом" на 224 млн доларів.
Уболіває за команди рідного штату – хокейний "Детройт Ред Вінгз" і "Детройт Лайонс" (американський футбол). Кілька років зустрічався з моделлю Кендалл Дженнер, був обличчям симулятора NBA 2K23.
До слова, напередодні оборонець "Клівленда" Мітчелл оформив момент дня проти "Лейкерс".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.