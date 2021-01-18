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Льготная цена на газ может остаться и после карантина, - эксперт

Украина, Понедельник 18 января 2021 10:59
Льготная цена на газ может остаться и после карантина, - эксперт
Фото: платежка (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Владислав Красинский, Юлия Струк

Льготная цена на газ может остаться и после карантина. Имеется в виду, что сниженные цены могут быть и после 31 марта.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Надавили на газ. Зачем Кабмин снижает тарифы и чем это грозит".

Директор по исследованиям DiXi Group Роман Ницович подчеркнул, что такие шаги позволят быстро выйти из кризиса в краткосрочной перспективе. Но могут создать и новые проблемы в будущем, поскольку установленный ​​"потолок" тарифа потенциально нивелирует конкуренцию.

К тому же эта ситуация идет вразрез с договоренностями с Международным валютным фондом (МВФ).

Эксперт подчеркнул, что такая регуляция подрывает веру в рынок, ведь нет никаких гарантий, что "льготную" цену не продлят и после 31 марта.

"Даже если говорят, что это временная мера - до конца карантина или отопительного сезона, это шаг назад. Мы понимаем, что многие вещи, которые у нас вводили временно, могут быть постоянными. Первое ПСО тоже было временным, но растянулось на долгие пять лет", - сказал Ницович.

Он добавил, что ПСО привело к негативным последствиям для рынка в целом, формированию долгов, манипуляциям с газом, который предназначен для различных потребителей.

Как писало РБК-Украина, правительство Украины приняло решение о снижении цен на газ для украинцев. Тарифы снизили до 6,99 гривны за кубометр.

Напомним, на прошлой неделе КМУ решил ограничить цену на газ для населения на время карантина.

По данным Минэнерго, средневзвешенная цена газа для населения в январе 2021 года составила 9618 грн за тысячу кубометров.

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