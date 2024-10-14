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Лень яскравим перформансом не врятував "Сакраменто" від поразки в передсезонці НБА: відео

Сакраменто, Понеділок 14 жовтня 2024 11:57
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Лень яскравим перформансом не врятував "Сакраменто" від поразки в передсезонці НБА: відео Фото: Олексій Лень в лавах збірної України (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Український центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень провів третій матч поспіль в рамках підготовки до прийдешнього сезону Національної баскетбольної асоціації. Каліфорнійці зазнали поразки від "Портленда".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

31-річний українець виявився найрезультативнішим у складі "Кінгз". Звітний матч він розпочав на лаві запасних, але отримав чимало ігрового часу в програному спарингу (85:105).

Лень провів на паркеті 20 хвилин. Центровий набрав 13 очок і зробив 5 підбирань при трьох втратах м'яча. Він реалізував п'ять з дев'яти кидків із гри, а також три з чотирьох штрафних. За статистичним показником "плюс-мінус" результат українського баскетболіста виявився негативним (-7).

Утім, посередні цифри продемонстрували й інші виконавці "Сакраменто". Зокрема, основний центровий каліфорнійців Сабоніс, хоч і був близький до тріпл-даблу (9 пунктів, 8 підбирань, 7 передач), але за тим же показником показав ще гірші цифри (-20). Новий сезон "Кінгз" розпочнуть в ніч на 25 жовтня, а до цього зіграють спаринги проти "Юти" та "Кліпперс".

Хто такий Олексій Лень

Уродженець Антрацита на Луганщині, виховувався в школі олімпійського резерву Дніпра, а на дорослому рівні дебютував у складі "Дніпра". Обраний "Фініксом" під 5-м номером драфту НБА-2013.

Провів п'ять сезонів поспіль у лавах "Санз". Перед кампанією 2018/19 підписав дворічний контракт із "Атлантою", але посеред другого сезону був обміняний до "Сакраменто". Далі по півроку відіграв за "Торонто" та "Вашингтон", а потім повернувся до "Кінгз".

Сезон 2021/22 розпочав у складі "Сакраменто", а в складі збірної України виступив на Євробаскеті-2022. Баскетбольний ідол Леня – чемпіон асоціації-2008 із "Бостоном" Кевін Гарнетт.

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