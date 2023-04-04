Легендарний тренер Фергюсон отримав медаль за здобутий 40 років тому єврокубок
На підтвердження цитати про нагороду, що завжди знаходить свого героя, Союз європейських футбольних асоціацій вирішив відзначити творців тріумфу шотландського "Абердіна" в Кубку кубків 1982/83 на чолі з Алексом Фергюсоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.
Культовий шотландський фахівець поповнить колекцію нагород медаллю переможця євротурніру. Тоді ще молодий тренер привів "Абердін" до перемоги в Кубку володарів кубків, здолавши мадридський "Реал" у фіналі (2:1).
Фергюсон за мотивами турніру чемпіонську медаль не отримав. У той час УЄФА нагороджував лише 11 футболістів. Без нагород також залишилися запасні, тренери та менеджмент "Абердіна". Та завдяки активній роботі фонду AFC Heritage Trust тепер "червоні" отримають 6 додаткових медалей.
Нагороди отримають Фергюсон, його асистент Арчі Нокс і колишній хавбек Дугі Белл, який пропустив фінал проти "Реала" через травму. Ще три чемпіонські медалі віддадуть родинам тодішніх функціонерів клубу. "Медалі гарантують належне визнаня їхніх заслуг і ще більше підкреслять місце в клубній історії", – зазначили в "Абердіні".
Хто такий Алекс Фергюсон
Іменитий шотландський тренер, працював зі "Сент-Мірреном", "Абердіном", збірною Шотландії та "Манчестер Юнайтед". Лицар Британської імперії, почесний громадянин Абердіна, Глазго та Манчестера.
У Шотландії виграв Перший дивізіон ("Сент-Міррен") та тричі зробив чемпіоном "Абердін", здобув низку інших трофеїв. Головні досягнення припали на 1986-2013 рр., коли Фергюсон тренував МЮ. На чолі "червоних дияволів" завоював 13 титулів чемпіона Англії, 5 Кубків Англії, 4 Кубка ліги, двічі тріумфував у Лізі чемпіонів, виграв Кубок кубків, Суперкубок УЄФА, Інтерконтинентальний кубок і Клубний чемпіонат світу.
Автор низки біографічних бестселерів, нині входить до ради директорів "Юнайтед". У 2002 році був введений до Залу слави англійського футболу, а в 2023 році – до Залу слави АПЛ.
The six medals will be awarded to:— Aberdeen FC (@AberdeenFC) April 3, 2023
- Sir Alex Ferguson
- Archie Knox
- Dougie Bell
- The Donald Family
- Chris Anderson
- Teddy Scott pic.twitter.com/hk5apVJm4J
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