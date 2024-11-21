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Легендарне купе Jaguar XJS відновили: названо ціни та характеристики

Четвер 21 листопада 2024 12:24
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Легендарне купе Jaguar XJS відновили: названо ціни та характеристики Фото: легендарне купе Jaguar XJS відновили (twrperformance.co.uk)
Автор: Константин Широкун

В інжиніринговому підрозділі англійської компанії TWR розробили ефектний рестомод TWR Supercat, збудований на базі купе Jaguar XJS. Ця модель випускалася з 1975 по 1996 рік та розійшлася тиражем 115 тисяч екземплярів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Кузов оригінального Jaguar зазнав серйозної переробки: у нього агресивний аеродинамічний обвіс з розширеними колісними арками, а всі зовнішні панелі виконані з вуглепластику. Фари та ліхтарі повністю світлодіодні. Порівняно з оригінальними 15-дюймовими колесами сучасне "взуття" значно збільшило розміри: 18 дюймів спереду та 19 дюймів ззаду.

Легендарне купе Jaguar XJS відновили: названо ціни та характеристики

TWR Supercat став двомісним, хоча Jaguar XJS мав посадкову формулу 2+2. Зате сидіння знайшли електропривід, а багажне відділення розширене. Салон оздоблений темно-червоною шкірою з вуглепластиковими та металевими вставками. Також з'явилися обов'язкові сучасні атрибути у вигляді контурного підсвічування, а також екранів приладів та медіасистеми. Остання має підтримку протоколів Apple CarPlay і Android Auto.

Легендарне купе Jaguar XJS відновили: названо ціни та характеристики

Під капотом збережений рідний двигун V12, але розточений з 6,3 до 6,5 л і доповнений нагнітачем. Тепер мотор видає 670 к.с. і 730 Нм, що значно більше від оригінальних 285 к.с. та 431 Нм. Триступінчастий "автомат" замінений шестиступінчастою "механікою", яка передає всю тягу на задню вісь.

Легендарне купе Jaguar XJS відновили: названо ціни та характеристики

Зазначається, що всього буде випущено 88 екземплярів TWR Supercat. У Британії TWR Supercat коштує щонайменше 285 тисяч доларів.

Легендарне купе Jaguar XJS відновили: названо ціни та характеристики

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