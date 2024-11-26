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Легенда "Барселони" та друг Мессі очолив "Інтер Маямі"

Маямі, Вівторок 26 листопада 2024 21:17
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Легенда "Барселони" та друг Мессі очолив "Інтер Маямі" Фото: Хав'єр Маскерано (instagram.com/mascherano14)
Автор: Андрій Костенко

"Інтер Маямі" з північноамериканської Major League Soccer (MLS) отримав нового наставника. Ним став екстренер олімпійської збірної Аргентини Хав'єр Маскерано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Контракт із 40-річним аргентинським фахівцем розрахований до кінця 2027 року. На посаді головного тренера Маскерано змінив співвітчизника Херардо Мартіно, який залишив клуб з особистих причин. Новий наставник приєднається до команди одразу, щойно отримає офіційний дозвіл на роботу в США.

Маскерано є великим другом Ліонеля Мессі, з яким разом грав за "Барсу" та аргентинську збірну. Також в "Інтер Маямі" виступають колишні партнери аргентинця по каталонському клубу Луїс Суарес, Серхіо Бускетс і Жорді Альба.

Тренер знайомий із низкою молодих гравців команди – Томасом Авілесом, Бенджаміном Кремаскі, Факундо Фаріасом і Федеріко Редондо. З ними він працював у молодіжній збірній Аргентини.

Крім того, Маскерано став новим наставником і нашого Сергія Кривцова. Українець захищає кольори "Інтера" з 2023 року.

Легенда &quot;Барселони&quot; та друг Мессі очолив &quot;Інтер Маямі&quot;

Хто такий Хав'єр Маскерано

Легенда "Барселони" та збірної Аргентини. Виступав за аргентинські "Рівер Плейт" та "Естудіантес", англійські "Вест Хем" та "Ліверпуль", китайський "Хебей".

Але найдовше в кар'єрі захищав кольори "Барселони" (2010-2018 роки). У складі каталонців п'ять разів вигравав чемпіонат Іспанії, двічі перемагав у Лізі чемпіонів та Клубному чемпіонаті світу.

За збірну Аргентини зіграв 147 матчів, відзначившись трьома голами. Проте з національною командою титулів не завоював. Грав у фіналі чемпіонату світу-2014, де Аргентина поступилась Німеччині. Також брав участь у чотирьох невдалих фіналах Кубка Америки. Натомість став переможцем двох Олімпіад – 2004 та 2008 років.

З 2020 року тренував молодіжну збірну Аргентини, яка в статусі олімпійської команди виступала в Парижі-2024. На Олімпіаді в груповому раунді підопічні Маскерано здолали збірну України (2:0). Проте в чвертьфіналі поступилися Франції (0:1).

Раніше Пушіч повідомив, що обговорить своє майбутнє в "Шахтарі" з керівництвом клубу.

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