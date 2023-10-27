Латвія вирішила передавати Україні конфісковані машини РФ

Латвія почне конфіскувати автомобілі з російськими номерами та передавати їх Україні. Це рішення було прийняте новими поправками до закону "Про дорожній рух", які сейм ухвалив у першому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу парламенту Латвії.

Як повідомляє прес-служба парламенту країни, законопроект зобов’язує власників зареєстрованих у Росії автомобілів протягом трьох місяців поставити їх на облік у Латвії чи вивезти з країни.

"Якщо після цього терміну буде виявлено, що російський автомобіль, незареєстрований у Латвії, використовувався в дорожньому русі, його заарештують і конфіскують. Конфісковану техніку планується передати Україні", - стверджують автори законопроекту.

Також за порушення строків реєстрації загрожуватиме штраф. При цьому власникам автомобілів із російськими номерами дозволять один раз транзитом проїхати через територію Латвії. Перед в’їздом росіянам необхідно буде надати інформацію в дирекцію безпеки дорожнього руху. На транзит виділятиметься 24 години.

У разі ухвалення законопроекту у другому читанні він набуде чинності 15 листопада.

При цьому обмеження не торкнуться автомобілів дипломатичних та консульських служб Росії.

Заборона на в'їзд авто з російськими номерами

13 вересня Естонія, Литва та Латвія оголосили про заборону в'їзду автомобілів з російськими номерами на їх територію після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій.

Так, у разі прибуття на кордон машини з російською реєстрацією водій і пасажири повинні будуть змушені повернутися до РФ, або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.

Ми писали, що Литва зобов'язала авто з російськими номерами покинути ЄС протягом пів року.

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