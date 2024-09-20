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Латвія дерусифікує банкомати

Україна, П'ятниця 20 вересня 2024 11:50
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Латвія дерусифікує банкомати Фото: Банкомати в Латвії дерусифікують (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Сейм Латвії ухвалив поправки до закону про кредитні установи. Він передбачає заборону використання у банкоматах латвійських комерційних банків російської.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Тепер банкомати мають бути налаштовані латиською мовою (включаючи латгальську). Також вони можуть бути налаштовані офіційними мовами країн-членів Європейського Союзу (ЄС) та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) або країн-кандидатів.

Поправки також передбачають мінімальні вимоги, щоб клієнт кредитної установи міг зняти готівку зі свого рахунку.

Ці поправки забезпечать доступність готівки для мешканців на всій території Латвії.

Банкомати в Латвії

У Латвії безготівкові розрахунки дедалі більше використовуються як основний спосіб платежів. Однак, незважаючи на зростання безготівкових розрахунків, готівка залишається актуальною. За даними опитування Банку Латвії "Платіжний радар", у лютому 2024 року готівкові платежі становили в середньому 23% повсякденних платежів.

На 30 червня 2023 року в Латвії на 10 000 жителів припадало 4,9 банкоматів, що є одним із найнижчих показників у Європі.

Міністерство фінансів вважає, що в Латвії необхідно вжити заходів для забезпечення достатнього доступу до послуг з готівкових платежів, оскільки готівка повинна бути життєздатною альтернативою безготівковим розрахункам.

Латвія послідовно проводить політику дерусифікації. Зокрема, з 2026/2027 навчального року школи мають поступово пропонувати учням як другу іноземну мову одну з офіційних мов Європейського Союзу, або іншу іноземну мову, але не російську.

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