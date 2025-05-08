Land Rover представив Defender для "Дакара": фото та характеристики

Компанія Land Rover опублікувала перші фотографії Defender для Дакара. Базуються гоночні позашляховики на екстремальній версії Octa, яка вже з заводу оснащується двигуном V8 на 4,4 літра, посиленою підвіскою та шинами зовнішнім діаметром 33 дюйми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як ми знаємо, основою для бойового всюдихода стане серійний Octa. З ним Defender Dakar D7X-R розділить не тільки платформу, а й бітурбодвигун V8 на 4,4 л і трансмісію. Виступатиме за заводську команду 14-разовий переможець "Дакара" Стефан Петерансель та один із найперспективніших та найталановитіших молодих гонщиків – литовець Рокас Бацюшка. Третього пілота оголосять згодом.

Окрім безпосередньої участі у ралі-рейді, бренд Defender виступить і як офіційний партнер змагань. На британських позашляховиках возитимуть організаторів гонки та журналістів, а ще Land Rover візьме на себе будівництво шести спеціальних "розвідувальних машин" для обкатки майбутніх маршрутів. Очевидно, це теж будуть доопрацьовані Defender Octa або Defender 90 від Bowler.

На серійні Defender Octa ставлять бітурбомотор V8 з 48-вольтовим стартер-генератором (635 к.с., 750 Нм), пневмопідвіску 6D Dynamics від Range Rover Sport і гальма Brembo з шестипоршневими супортами. Дорожній просвіт у таких позашляховиків становить 319 міліметрів.

Порівняно зі звичайним Defender на Octa покращено артикуляцію коліс, а до списку їздових режимів додано спеціальний профіль з налаштуваннями під швидкісні заїзди поза асфальтом. Розгін з місця до 100 км/год у машини займає чотири секунди рівно, а максимальна швидкість становить 250 кілометрів на годину.