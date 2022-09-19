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Кыргызстан заявил об отводе сил от границы с Таджикистаном

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Кыргызстан, Понедельник 19 сентября 2022 01:13
Кыргызстан заявил об отводе сил от границы с Таджикистаном Фото: погранслужба Кыргызстана заявила об отводе дополнительных сил от границы (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Дополнительные силы и средства отводятся от границы Кыргызстана и Таджикистана в соответствии с договоренностями двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Управление информации и связи пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Кыргызской Республики.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 22:00 (19:00 по Киеву) обстановка на участках границы в Баткенской и Ошской областях, где были боестолкновения, "продолжает оставаться напряженной с тенденцией к стабилизации".

Также отмечается, что правоохранительные органы двух республик "осуществляют контроль за общественным порядком на приграничных территориях и проводят совместное патрулирование" автомобильной дороги, которая соединяет как таджикские города Худжанд и Канибадам, так и киргизские населенные пункты Арка и Борбордук.

Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 14 сентября. По утверждению киргизской стороны, таджикские пограничники проникли на участок Кыргызстана и "заняли боевые позиции".

Отметим, что протяженность границы Кыргызстана с Таджикистаном составляет около 970 километров, из которых 519 уточнено, а остальное остается неописанным.

Спорными остаются участки между Баткенской областью Кыргызстана и Согдийской областью Таджикистана, где села, а иногда и дома жителей двух республик расположены рядом, что усложняет работу по определению линии границы.

Из-за этого между сторонами часто происходят столкновения за право доступа к воде, земле и коммуникациям. При этом часто применяется и оружие, что приводит к гибели людей.

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