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На Kyiv Smart City Forum презентуют разработки в сфере "умных" решений, - КГГА

Новости » Телеком & IT    27.08.2019 - 19:03
На Kyiv Smart City Forum презентуют разработки в сфере "умных" решений, - КГГА
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Форум стартует 1 октября

В конгрессно-выставочном центре "Парковый" 1 октября уже в четвертый раз стартует Kyiv Smart City Forum, где презентуют последние разработки в сфере "умных" решений, инновационные достижения украинской столицы, глобальные процессы диджитализации и smart-технологии в развитии городского пространства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Одна из главных тем нынешнего форума – диджитализация Киева и украинских городов для комфорта и безопасности граждан. Эксперты обсудят мировые тенденции в этой сфере, в частности, унификации платежных систем. Представители столичной власти презентуют развитие и перспективы цифровой инфраструктуры Киева.

Также речь пойдет об инновационных экосистемах, технологиях мониторинга потребления энергетических ресурсов и оценки экологической ситуации, сортировки мусора.

В этом году участников ждут 8 тематических секций (выступления в формате SHORT TALKS, презентации, воркшопы, панельные дискуссии), 1000 м демозоны (демонстрация технологических решений вендоров, инновационные продукты для умных городов), 3500 гостей (представителей местных властей, посольств, международных организаций, бизнес-кругов, СМИ, вендоров, урбанистов, лидеров мнений). В КВЦ "Парковый" площадью более 6000 кв. м пройдет тест-драйв электрокаров и гибридов.

В рамках форума состоится ежегодная церемония награждения городов-инноваторов Smart Город 2019. Лучшие городские проекты, общественные и государственные инициативы будут определены в 5 номинациях:

  • открытый инновационный город – за успешное привлечение жителей к процессам управления городом на основе использования информационно-коммуникационных технологий;
  • лучшая транспортная модель города – за высокие стандарты в развитии городской транспортной инфраструктуры;
  • комфортный город для жизни – за самые высокие стандарты проживания и высокий уровень удовлетворенности жителей;
  • город стартапов – за поддержку запуска новых инновационных проектов и технологических решений для совершенствования городского пространства;
  • экологически ответственный город – за использование умных технологий для защиты и восстановления городской экосистемы.

Как известно, в прошлом году в рамках церемонии столицу признали "Самым комфортным городом для жизни".

Kyiv Smart City Forum основан для привлечения ведущих компаний мира к реализации инновационных проектов в Киеве, налаживания сотрудничества киевской власти и иностранных экспертов в сфере инновационных технологий, внедрения проектов с применением новейших информационно-коммуникационных технологий.

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