Квитки на матч Україна - Грузія за криптовалюту можна придбати на два дні раніше: як це зробити

Криптовалютна біржа WhiteBIT запускає передпродаж квитків на ще один матч збірної України з футболу у рамках Ліги Націй. Цього разу синьо-жовті протистоятимуть збірній Грузії. Команди зійдуться 11 жовтня у Познані (Польща). Завдяки технічній підтримці WhiteBIT, квитки на матч можна придбати за криптовалюту на кілька днів раніше за офіційний продаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення біржі.

Цей відбірковий турнір є одним з ключових етапів на шляху до Чемпіонату світу 2026 року, який відбудеться у США, Мексиці та Канаді. Кожен матч має вирішальне значення, а підтримка фанатів є важливою для досягнення результату.

Частина ігор у рамках турніру Ліги Націй проходить в Польщі та Чехії.

Попередній продаж квитків за криптовалюту стартує на три дні раніше від офіційного початку продажу і триватиме з 18 по 20 вересня включно.

Здійснення транзакцій забезпечує Whitepay - технічне рішення для приймання криптоплатежів. Знайти квитки можна за посиланням.

Завдяки Whitepay, купівля квитка стає дуже простим процесом, не потребуючи складних дій від користувачів. Сотні вболівальників вже переконалися у перевагах криптоплатежів та змогли побачити матч з найкращих місць на трибунах.

Нагадаємо, WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 580 торгових пар, 270+ цифрових активів та 10 державних валют.

WhiteBIT разом із Міністерством цифрової трансформації створили "Освітній проєкт з криптограмотності та блокчейну" на порталі Дія.Освіта.

Також компанія співпрацює з Києво-Могилянською академією, МЗС України, є партнером збірної України з футболу, футбольних клубів "Барселона" та "Трабзонспор", Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT.

Whitepay — SaaS-компанія, яка надає рішення для приймання криптовалютних платежів для бізнесу та благодійності: криптоеквайринг, POS-термінали, платіжні сторінки, криптобанки та віджети. Whitepay підтримує понад 140 цифрових активів, а за перекази, здійснені з акаунту WhiteBIT, не стягується комісія мережі.