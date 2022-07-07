Квартиры за ваучеры. Как вернуть украинцам жилье, разрушенное во время войны

Восстановление разрушенного во время войны жилья – один из наиболее серьезных вызовов, стоящих сейчас перед Украиной. Каким образом должна решаться эта проблема – в колонке для РБК-Украина рассказывает президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

Объемы разрушенного во время войны жилья огромны. По предварительным данным, только в Киевской области разрушено более 4 тысяч жилых домов. В Харькове эта цифра превышает 1200 домов. А точно подсчитать потери жилья на временно оккупированных территориях юго-восточных регионов страны и в зонах активных боевых действий сейчас просто невозможно.

Украинцы уже подали в государственной системе "Дія" более 135 тысяч заявок о поврежденном или разрушенном жилье общей площадью 9,4 млн кв. м. Но по оценкам Киевской Школы Экономики, три месяца войны привели к потере более 44,8 млн кв. м жилья украинцев. Ужасные цифры, которые, к сожалению, стали реальностью.

Кто же заплатит украинцам за искореженное жилье?

Понятно, что все мы верим в победу и надеемся, что Россия возместит нанесенный ущерб путем взыскания репараций. Кроме того, Украина обращается к международным организациям-донорам за помощью, потому что без внешнего финансирования реализация такого масштабного восстановления может затянуться на десятилетия. Скорее всего, полноценное восстановление Украины начнется только после окончания войны, однако много шагов нужно делать уже сейчас.

В первую очередь, это разработка стратегии и создание законодательной базы и детально разработанного алгоритма действий. К счастью, эта работа уже идет. Конфедерация строителей Украины входит во все рабочие группы по вопросам восстановления Украины, и можем сказать, что все цели и задачи отработаны на достаточно профессиональном уровне. Уже подготовлены и окончательно дорабатываются соответствующие законопроекты и другие нормативные акты.

Однако многим людям нужна более конкретная помощь, которой они могут воспользоваться уже сейчас. По моему мнению, тем, кто потерял жилье, необходимо выплачивать ежемесячную компенсацию в размере 1,5-2 тысяч гривен на человека и одновременно строить для них новое жилье.

Да, благодаря нашим зарубежным друзьям, в Украине появляются варианты временного жилья, и это хорошо. Однако следует помнить, что все эти варианты модульных городков пригодны для временного проживания в течение 2-3 месяцев. Они не могут заменить полноценное жилье на более долгий срок.

Поэтому вкладывать бюджет в разработку и построение таких городков не стоит. Надо думать о полноценном решении проблемы и предоставлять людям нормальное жилье.

Какими же могут быть механизмы компенсаций населению за потерянное жилье?

Наиболее эффективной схемой, с моей точки зрения, будет выпуск именных ваучеров для людей, оставшихся без домов. Такой вариант более быстрый для государства и удобный для тех, кому оказывается помощь.

Во-первых, он предоставляет право выбора. Человек сможет подобрать себе жилье в любой местности, для любого типа недвижимости, квартиру в областном центре или дом в пригороде, вторичное жилье ближе к школе ребенка или первичное именно у того застройщика, чьи проекты устраивают больше всего.

Во-вторых, эта схема не несет коррупционных рисков. Если, например, человек потерял жилье площадью 50 кв. м стоимостью 1 тысячу долларов за метр, то нужно выдать ему ваучер на 50 тысяч долларов, и он сам будет решать, где именно покупать новое жилье и каким оно должно быть.

И практика, которую сейчас пытаются внедрить местные администрации, когда предлагают застройщикам построить новое жилье по 24 тысячи гривен за метр, лично мне кажется нежизнеспособной по нескольким причинам.

Строительство с нуля может продолжаться полтора-два года. Это довольно длительный промежуток времени, может произойти много событий, которые повлияют на дальнейшую стоимость строительства.

Например, может измениться курс национальной валюты, стоимость строительных материалов, цены на топливо и тому подобное. В результате построить жилье за такую стоимость вряд ли будет возможно. Плюс существуют серьезные коррупционные риски, ведь создается дополнительное звено между государственными деньгами и застройщиком/потребителем.

В случае же применения ваучеров деньги сразу идут застройщику, и приобрести квартиру можно сразу. Например, выбрав среди уже построенных. Дороже или дешевле, с доплатой или без, и именно в том месте, которое для покупателя сейчас актуально.

Чтобы стать сильным и успешным, государство должно доверять своим гражданам, поэтому повышение роли государства в условиях военной экономики должно происходить на уровне формирования правил и контроля за ресурсами, но не заказами. Чтобы одержать победу на экономическом фронте, государство должно выбрать не длинный путь с множеством коррупционных рисков, а самый короткий и рыночный.