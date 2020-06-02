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Курс доллара немного вырос на межбанке

Новости » Экономика     02.06.2020 - 17:29
Курс доллара немного вырос на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 1 копейку

Курс доллара на межбанке в продаже 2 июня 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку 26,81 гривен за доллар, курс в покупке до 26,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 29,98 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,7900 - 26,8100 грн/доллар, евро 29,9646 - 29,9843 грн/евро, российский рубль 0,3892 - 0,3897 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,7900

26,8100

EUR/UAH

29,9646

29,9843

RUB/UAH

0,3892

0,3897

Курс доллара немного вырос на межбанке

Торги по доллару 1 июня закрылись в диапазоне 26,7800 - 26,8000 грн/доллар, евро 29,7954 - 29,8176 грн/евро, российский рубль 0,3845 - 0,3850 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 2 июня 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 26,89 гривен за доллар. Курс евро снизился на 8 копеек до 29,85 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,66 (26,71 - 1 июня), продажи - 26,89 (26,94 - 1 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,41 (29,42 - 1 июня), продажи - 29,85 (29,93 - 1 июня) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,36 (3,35 - 1 июня), продажи 3,85 (3,85- 1 июня) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,79 гривен за доллар.

Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 июня установлен на таком уровне: 26,7955 гривен за 1 доллар (-0,0226 грн). При этом курс доллара на 2 июня составляет 26,8181 гривен за 1 доллар.

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Автор: Александр Белоус

Теги Курс доллара Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
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