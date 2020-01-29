Курс доллара снова вырос на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал еще на 14 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 29 января 2020 года вырос на 14 копеек до 24,91 гривен за доллар, курс в покупке до 24,88 гривен за доллар. Курс евро вырос на 14 копеек до 27,39 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,8800 - 24,9100 грн/доллар, евро 27,3605 - 27,3910 грн/евро, российский рубль 0,3962 - 0,3968 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,8800 24,9100 EUR/UAH 27,3605 27,3910 RUB/UAH 0,3962 0,3968

Напомним, 28 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,7400 - 24,7700 грн/доллар, евро 27,2238 - 27,2544 грн/евро, российский рубль 0,3952 - 0,3961 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 29 января курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 21 копейку до 24,91 гривен за доллар, курс евро вырос на 18 копеек до 27,26 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,68 (24,45 - 28 января), продажи - 24,91 (24,70 - 28 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,04 (26,83 - 28 января), продажи - 27,44 (27,26 - 28 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,64 (3,60 - 28 января), продажи 3,98 (3,95 - 28 января) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,84 гривен за доллар, что на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 30 января установлен на таком уровне: 24,8491 гривен за 1 доллар (+0,1287 грн). При этом курс доллара на 29 января составляет 24,7204 гривен за 1 доллар.