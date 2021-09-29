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Курс доллара продолжил снижение на межбанке

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Украина, Среда 29 сентября 2021 10:15
Курс доллара продолжил снижение на межбанке Фото: курс доллара снизился на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,56 гривен за доллар, курс в покупке до 26,54 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 31,01 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,5400 - 26,5600 грн/доллар, евро 30,9881 - 31,0114 грн/евро, российский рубль 0,3646 - 0,3651 грн/рубль.

Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Напомним, торги по доллару 28 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,5550 - 26,5750 грн/доллар, евро 31,0215 - 31,0449 грн/евро, российский рубль 0,3647 - 0,3651 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,56 гривен за доллар. Курс на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели не ожидается заметного изменения курса доллара к гривне. По прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.

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