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Курс доллара продолжил рост на межбанке

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Украина, Пятница 27 августа 2021 17:13
Курс доллара продолжил рост на межбанке Фото: курс доллара вырос на 8 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 27 августа 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 8 копеек до 26,93 гривен за доллар, курс в покупке до 26,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 31,69 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,9100 - 26,9300 грн/доллар, евро 31,6703 - 31,6939 грн/евро, российский рубль 0,3637 - 0,3641 грн/рубль.

Курс доллара продолжил рост на межбанке

Напомним, торги по доллару на межбанке 26 августа 2021 года закрылись в диапазоне: доллар 26,8300 - 26,8500 грн/доллар, евро 31,5332- 31,5568 грн/евро, российский рубль 0,3610 - 0,3616 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,92 гривен за доллар. Курс на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

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