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Курс доллара перешел к росту на межбанке

Новости » Экономика     24.06.2020 - 17:15
Курс доллара перешел к росту на межбанке
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар поднялся до уровня 26,70 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 24 июня 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 11 копеек до 26,71 гривен за доллар, курс в покупке до 26,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 30,09 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,6800 - 26,7100 грн/доллар, евро 30,0557 - 30,0914 грн/евро, российский рубль 0,3859 - 0,3869 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,6800

26,7100

EUR/UAH

30,0557

30,0914

RUB/UAH

0,3859

0,3869

Курс доллара перешел к росту на межбанке

Отметим, торги по доллару на межбанке 23 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,5750 - 26,6000 грн/доллар, евро 30,1121 - 30,1378 грн/евро, российский рубль 0,3866 - 0,3872 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 24 июня 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 3 копейки до 26,73 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 30,17 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,53 (26,56 - 23 июня), продажи - 26,73 (26,76 - 23 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,72 (29,66 - 23 июня), продажи - 30,17 (30,07 - 23 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,44 (3,44 - 23 июня), продажи 3,87 (3,87 - 23 июня) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,65 гривен за доллар.

Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 25 июня установлен на таком уровне: 26,6509 гривен за 1 доллар (+0,0431 грн). При этом курс доллара на 24 июня составляет 26,6078 гривен за 1 доллар.

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Автор: Александр Белоус

Теги Курс доллара Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
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