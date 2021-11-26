Курс доллара обновил пятимесячный максимум

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 27,10 гривен за доллар. Курс вырос на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 29 ноября установлен на таком уровне: 27,1033 гривен за 1 доллар (+0,0777 грн). При этом курс доллара на 26 ноября составляет: 27,0256 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара поднялся до максимума за пять месяцев. Выше курс был только 23 июля - 27,1915 гривен за доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)