ru ua
Сб, 25 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Курс доллара немного снизился: сколько стоит валюта в Украине 24 июня

Новина українською →
Украина, Пятница 24 июня 2022 12:07
Курс доллара немного снизился: сколько стоит валюта в Украине 24 июня Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 24 июня 2022 года, курс доллара в продаже снизился на 5 копеек до 35,40 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 37,35 гривен за евро, курс злотого не изменился - 7,95 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 34,60 (34,65 - 23 июня),
  • продажа - 35,40 грн (35,45 - 23 июня) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 36,20 (36,30 - 23 июня),
  • продажа - 37,35 (37,45 - 23 июня) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 7,75 (7,80 - 23 июня),
  • продажа - 7,95 грн (7,95 - 23 июня) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 24 июня составляет 30,7337 гривен за евро (-0,0205 гривен).

Курс доллара немного снизился: сколько стоит валюта в Украине 24 июня

Напомним, финансирование дефицита государственного бюджета за счет эмиссии гривны Национальным банком привело к падению курса гривны к доллару. По данным НБУ, это основная причина девальвации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
NEWS
Кулеба назвал единственное преимущество России на войне против Украины
Кулеба назвал единственное преимущество России на войне против Украины
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение