Курс доллара на межбанке зафиксировался на низком уровне

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар находится ниже уровня 23,60 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 12 декабря 2019 года не изменился - 23,57 гривен за доллар, курс в покупке - 23,54 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 26,21 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 23,5400 - 23,5700 грн/доллар, евро 26,1858 - 26,2169 грн/евро, российский рубль 0,3743 - 0,3752 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,5400 23,5700 EUR/UAH 26,1858 26,2169 RUB/UAH 0,3743 0,3752

Напомним, 11 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,5400 - 23,5700 грн/доллар, евро 26,1105 - 26,1414 грн/евро, российский рубль 0,3703 - 0,3710 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 12 декабря курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 8 копеек до 23,59 гривен за доллар, курс евро снизился на 2 копейки до 26,26 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,38 (23,47 - 11 декабря), продажи - 23,59 (23,67 - 11 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,88 (25,89 - 11 декабря), продажи - 26,26 (26,28 - 11 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,44 (3,44 - 11 декабря), продажи 3,76 (3,76 - 11 декабря) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,56 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 декабря установлен на таком уровне: 2356,3276 гривен за 100 долларов (-4,0270 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 12 декабря - 2360,3546 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.