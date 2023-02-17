Курс долара впав до 40 гривень: скільки коштує валюта в Україні 17 лютого
В обмінних пунктах України сьогодні, 17 лютого 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,00 гривень за долар. Курс євро впав на 15 копійок до 42,55 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,40 грн (39,40 – 16 лютого)
- продаж – 40,00 грн (40,05 – 16 лютого) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 41,70 грн (41,80 – 16 лютого),
- продаж – 42,55 грн (42,70 – 16 лютого) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,80 грн (8,80 – 16 лютого),
- продаж – 9,05 грн (9,05 – 16 лютого) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). У той же час курс євро на 17 лютого становить 39,1046 грн. за євро (-0,0183 грн.).
Нагадаємо, глава НБУ Андрій Пишний заявив, що ракетні обстріли цивільної інфраструктури з боку Росії впливали на курс гривні по відношенню до долара тільки в жовтні. Потім курс залишався стабільним.
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