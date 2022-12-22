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Курс долара підвищується: скільки коштує валюта в Україні 22 грудня

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Україна, Четвер 22 грудня 2022 10:59
Курс долара підвищується: скільки коштує валюта в Україні 22 грудня Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 грудня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 10 копійок до 40,40 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 42,40 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,70 грн (39,65 – 21 грудня)
  • продаж – 40,40 грн (40,30 – 21 грудня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 41,45 грн (41,35 – 21 грудня),
  • продаж – 42,40 грн (42,35 – 21 грудня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,50 грн (8,50 – 21 грудня),
  • продаж – 9,00 грн (9,00 – 21 грудня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 22 грудня становить 38,8706 грн. за євро (+0,0585 грн.).

Курс долара підвищується: скільки коштує валюта в Україні 22 грудня

Нагадаємо, за прогнозом аналітиків, НБУ триматиме фіксований курс на рівні 36,6 гривень за долар протягом півроку. Потім можлива девальвація на 10-15%.

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