Купив "двійню" в Молдові. Прикордонники виявили чоловіка, який хотів утекти з України
Правоохоронці виявили чоловіка, який купив собі довідку про "народження дітей" у Молдові. Вона була йому потрібна для незаконного виїзду за кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
"Багатодітний" батько
У пункті пропуску "Солотвино" прикордонники Мукачівського загону викрили 45-річного чоловіка, який вдавав з себе багатодітного батька.
Щоб виїхати до Румунії мандрівник надав свідоцтва про народження трьох дітей. Згідно з документами, у чоловіка 16 вересня народилася в Молдові двійня.
Однак, прикордонники з'ясували, що молдовські свідоцтва про народження є фальшивками. Пред'явник зізнався, що придбав їх за 4000 доларів.
Чоловік із "травмою" хребта
Ще один 45-річний киянин намагався незаконно виїхати до Угорщини через пункт пропуску "Косино", придбавши собі хворобу хребта.
Під час перевірки довідки військово-лікарської комісії та тимчасового посвідчення військовозобов'язаного прикордонники виявили ознаки підробки документів.
Нацполіції повідомили про можливі порушення
За вказаними фактами прикордонники направили повідомлення до Нацполіції в Закарпатській області про виявлення в діях українців ознак злочину.
Фото: "Документи" (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Йдеться про ст. 358 КК "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".
Виїзд з України під час воєнного стану
Нагадаємо, через воєнний стан в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з країни. Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю і так далі.
Раніше повідомлялося, що у вересні студенти вищих навчальних закладів та курсанти отримали право на виїзд за кордон для навчання. Зокрема їм дозволено проходити практичну льотну підготовку в іноземних навчальних закладах або льотних школах.
Детальніше про заборони та виключення для чоловіків на виїзд з України, та відповіді на питання, кому можна і що для цього треба - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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