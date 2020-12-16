Как купить криптовалюту в Украине. Прогнозы на 2021 год

Криптовалюты многими признаются полноценным платежным средством. В 2020 г в мире используется более 2300 криптовалют, на общую сумму свыше 500 млрд долларов. А о том, что пиринговыми системами активно пользуются, говорит и статистика. Так еще в 2018 общая сумма криптовалют в целом была не более 170 млрд, результат налицо. За 2 года прирост общего объема увеличился почти в 3 раза.

Прогноз ТОП-5 криптовалют на 2021 год

Делать прогнозы по криптовалюте довольно непросто. В 2020 г были периоды нестабильности в связи с пандемией. Так в начале года биткоин сильно подешевел, но к ноябрю восстановил позиции. Положительная динамика в стоимости биткоина и долгожданные обновления Ethereum дают надежду на прорыв в области криптографии в 2021 г. Приводим ТОП-5 самых востребованных криптовалют и возможность их роста:

Бессменный Биткоин BTC. С момента своего старта эта криптовалюта является несомненным лидером. Вот официальные данные: в марте 2020 года его стоимость сильно упала. Но bitcoin быстро восстановился, его цена и рыночная капитализация резко выросли. 4721 доллар в конце марта, а в начале лета его стоимость уже составляла 9000 долларов. В сентябре 2020 года 16 299 долларов. А к середине ноября купить биткоин можно было не менее чем за 17 556 $.

Эфириум ETH. Эта криптовалюта своего рода приемник биткоина. Высокая Рыночная капитализация этой блокчейн-платформы достаточно высока и составляет 51 507 291 691 доллар. Ethereum в сентябре этого года стоил 480 долларов - это самая высокая цена в 2020 году. Обусловлена такая динамика двумя факторами: ростом децентрализованного финансирования (DeFi) и запуск обновления Ethereum 2.0. Лайткоин LTC. Третье место этой криптовалюте отдано за счет рыночной капитализации в размере 4 451 393 965 долларов и значительного роста на радаре. Купить криптовалюту можно по цене 67,56 доллара. Также 3 место ей присвоено за колоссальный прирост в 2017 г. Он составил целых 8000%. Биткоин Кэш BCH. Одноранговая система запускалась как масштабируемая ветвь исходного Биткойна. Сумма ее рыночной капитализации составляет 4 630 146 203 доллара, и по этому показателю BCH занимает 6 место в мире. Платформа для торговли криптовалютой StormGain опубликовала последние новости, по которым прогнозируется рост цены до 500 долларов. Трон TRX. Его цена составляет всего 0,026 доллара. Почему же эта криптовалюта вошла в ТОП-5? На Tron произошли заметные колебания цен. Ранее он относился к сети Ethereum. Сегодня трон перешел на собственную блокчейн-платформу. И главное, он содержит больше децентрализованных приложений (dApps), чем Ethereum. На Coinpedia опубликованы прогнозы, согласно которым, стоимость TRX вырастет до 0,4 $.

В какую из этих криптовалют инвестировать, каждый решает сам. Нужно постоянно мониторить курс.

Где купить криптовалюту в Украине

Способы продажи и покупки криптовалюты в 2021 вряд ли будут отличаться от ранее используемых. Каждый из них по своему выгоден, а также несет определенные риски. И все же инвестировать в цифровые активы всегда было выгодно, особенно если сделать это без потерь при конвертации. Купить криптовалюту в Украине можно пятью основными способами.

Онлайн обменники

Самый быстрый способ. Многие обменники даже не требуют регистрации. Купить криптовалюту в Украине за фиаты можно как раз через онлайн обменник. mКак и везде взимается небольшая комиссия. Но обмен оперативный, все операции защищены.

Пошаговая инструкция, как поменять гривны на криптовалюту онлайн:

Выбрать платежную систему, указать сумму сделки. Ввести данные: номер кошелька или банковской карты, адрес электронной почты. Подтвердить, что с правилами обменного пункта ознакомлен, выполнить запрос. Средства списаны, после этого следует подождать. Время ожидания обычно вариеруется от 5 до 30 минут. Завершение операции, зачисление криптовалюты на счет.

Биржи ТОП-3

Но на всех биржах свои достоинства и недостатки. Курс должен вырасти настолько, чтобы перекрыть комиссию биржи + маржа. Отследить информацию можно через биржевой стакан – таблицу, в которой отражаются заявки на куплю/продажу.

Обозначим ТОП-3 бирж:

Binance. Надежная биржа по всем показателям. EXMO предлагает несколько пар с гривнами и криптовалютами. Kuna разработала украинская компания, но головной офис находится в Великобритании. Торговых пар не много. Зато есть огромный плюс: вывод гривен через систему GEO Pay будет с 0 комиссией.

С рук в руки

Обычно покупатели и продавцы находят друг друга через доски объявлений. Нужно несколько раз перепроверять такие контакты, чтобы не нарваться на мошенников. Также такие предложения размещают в Telegram-каналах, тематических форумах. Нет никаких комиссий, как в случае работы с биржами, обменниками.

Криптоматы

Своего рода терминал. Покупка виртуальной валюты через криптомат производится через биткоин-приложение на сотовом телефоне. Вы закидываете гривны, а на ваш кошелек переводятся биткоины.

Оффлайн обменники

Как в банке обменять криптовалюту не получится. Ваш счет сначала проверят, затем производятся транзакции. Подойдет компания VIPBTC. У нее есть офис в Киеве. Но это займет не менее 3-4 дней.

Выводы

1 БТС стоит 509385,53 доллара США (ноябрь 2020 г). Инвестирование в биткоин считается рентабельным направлением. Наиболее удобный способ покупки биткоинов в Украине - это работа через обменники. Здесь даже не всегда требуется верификация пользователей. Только работайте через проверенные сервисы. Также можно покупать биткоины через биржи. Но такой вариант займет гораздо больше времени.