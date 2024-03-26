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Кулеба про відправку військ НАТО до України: цей день може настати

Вівторок 26 березня 2024 09:15
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Кулеба про відправку військ НАТО до України: цей день може настати Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна не просила, щоб війська НАТО розгортали на території України, проте Заходу потрібно змиритися з тим, що "цей день може настати".

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Після хиткого початку президент Франції Еммануель Макрон останнім часом став рішучішим - принаймні, у своїх публічних коментарях, - наполягаючи на тому, що Європа не відкидає відправки наземних військ до України, якщо це необхідно для запобігання перемоги Росії.

"Ми раді бачити, що президент Макрон розвивається в цьому напрямку", - заявив Кулеба.

Він наголосив, що хоча Україна ніколи не просила про те, щоб "європейські бойові війська були на землі", лідерам ЄС потрібно звикнути до думки, що "цей день може настати".

"Я прекрасно розумію, що європейці не звикли до ідеї війни. Але це безпечність, яку європейці просто не можуть собі дозволити - ні для себе, ні для своїх дітей. Україна може перемогти. Але якщо Україна програє, Путін не зупиниться", - підкреслив міністр.

Ініціатива Макрона про відправку військ в Україну

Раніше президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може запровадити війська для допомоги Україні. Це спричинило дискусію серед союзників України.

Франція пізніше пояснила, що не йдеться про безпосередньо відправлення військ для участі в бойових діях. Деякі країни НАТО заявили, що готові розглянути таку можливість. Йдеться про Литву, Латвію, Естонію та Канаду.

Однак більшість країн не підтримали позицію Макрона. Ба більше, як пишуть західні ЗМІ, несподівана заява Макрона викликала ще більшу неприязнь між ним і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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