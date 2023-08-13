Кулеба відкинув побоювання щодо передачі Україні німецьких ракет Taurus

Передача Німеччиною далекобійних ракет Taurus Україні не призведе до ескалації. Це дозволить швидше закінчити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитро Кулебу в інтерв'ю Bild.

Кулеба відкинув занепокоєння уряду Німеччини, що передача далекобійних ракет нібито призведе до ескалації.

"По-перше, тому що інші партнери вже поставили ракети з подібною дальністю. По-друге, жодне попереднє рішення Німеччини постачати Україні новий тип зброї не призвело до ескалації. Навпаки, німецьке озброєння вже врятувало багато українських життів", - зазначив міністр.

Як відзначив глава МЗС, побоювання про те, що Україна може застосувати ракети Taurus проти цілей на території Росії, є "необґрунтованими".

"Ми використовуватимемо ракети тільки в межах наших кордонів, щоб звільнити те, що по праву належить нам відповідно до Статуту ООН та міжнародного права", - заявив Кулеба.

Ракети Taurus для України

Варто зазначити, що, за даними ЗМІ, Україна попросила Німеччину надати далекобійні крилаті ракети Taurus, які мають радіус дії до 500 кілометрів. Проте запит відхилили.

Німецькі ЗМІ повідомляли, що Берлін нібито скоро може оголосили про передачу Taurus. Проте зараз продовжуються переговори з США.

Також, за інформацією видання Spiegel, Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари ЗСУ по території Росії, але це не стосується території окупованого Криму.

Тим часом у Бундестазі продовжують критикувати Шольца через відмову надати Україні далекобійні ракети.

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