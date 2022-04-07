Кулеба о санкциях против России: их недостаточно, чтобы остановить войну

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал предоставить Украине военную помощь. Он отметил, что санкции лишь наносят ущерб России, но не смогут остановить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы МИД по итогам встреч в штаб-квартире НАТО.

"Санкции наносят ущерб России, но их недостаточно, чтобы остановить войну", - сказал Кулеба.

Он призвал союзников к военной помощи и заявил, что битва за Донбасс может напомнить Вторую мировую войну и будет проводиться с"большими оперативными маневрами и тысячами танков, самолетов и бронетехники".

Напомним, Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 43-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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