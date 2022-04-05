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Кулеба рассказал, как будет решаться будущее войны РФ против Украины

Новина українською →
Вторник 05 апреля 2022 05:20
Кулеба рассказал, как будет решаться будущее войны РФ против Украины Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о вооруженном отпоре защитников страны российским захватчикам, а также о значении международных санкций против агрессора и поставок вооружения для ВСУ для ускорения окончания войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью главы МИД Украины "Би-би-си".

"Будущее этой войны будет решаться на передовой, на поле боя, а также в тех кабинетах в Европе и Северной Америке, где будут приниматься решения о санкциях и поставках оружия", - отметил чиновник.

Кулеба признал, что дипломатия в таких условиях не является центральной опорой мирного урегулировани.

"Мы должны завоевать мир на поле боя. Это верно. Но каждая война, каждая отдельная война в истории человечества заканчивалась соглашением, и мы должны понимать, каковы будут основные параметры этого соглашения", - сказал глава МИД.

Министр также высказался о продолжении переговорного процесса между Украиной и РФ, несмотря на фиксируемые случаи зверств рашистов в нашей стране.

"Переговоры не значат, что я лично, или моя страна, простим то, что сделали российские войска", - подчеркивает дипломат.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба высказался о реакции мира на вторжение РФ в Украину и ситуации с военной помощью для ВСУ от западных стран.

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