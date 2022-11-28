Кулеба показав, як у "пункті незламності" допомогли дівчинці: Ось з ким воюють російські терористи
Сили оборони України завдають поразки російським окупаційним військам на полях бою, і загарбники, програючи ЗСУ, тільки й можуть тероризувати мирне населення.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби у Twitter.
Чиновник опублікував фото з одного з "пунктів незламності", що розгортають у країні у зв'язку з ворожими ракетними атаками та масовим знеструмленням у всіх областях. У ньому жінка з донькою змушені були шукати допомоги.
"Українська мати привела свою дитину в тимчасове укриття, один із "пунктів незламності", щоб скористатися критично необхідним інгалятором", - підписано знімок.
Глава МЗС України додає, що "російські терористи можуть пишатися собою: це люди, з якими вони воюють, програючи українській армії на полі бою".
Мама дає дитині інгалятор у "Пункті незламності" (фото: twitter.com/DmytroKuleba)
Раніше повідомлялося, що за даними МВС, з початку повномасштабного вторгнення російські окупанти вже пошкодили близько 32 тисяч цивільних та понад 700 об'єктів критичної інфраструктури.
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