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Кулеба о переговорах с Россией: когда будет новый раунд, пока неизвестно

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Киев, Среда 02 марта 2022 12:30
Кулеба о переговорах с Россией: когда будет новый раунд, пока неизвестно Фото: министр иностранных де Дмитрий Кулеба (УНИАН)
Автор: Сергей Новиков

Министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба заявил, что пока неизвестно, когда пройдет новый раунд переговоров с Россией. В любом случае, Киев не примет российские ультиматумы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Первый раунд переговоров состоялся, никакой "зрады" не было, требования россиян остаются прежними. Это те требования, которые озвучил Путин в обращении перед началом войны. Мы готовы к переговорам, но не готовы к принятию любых российских ультиматумов. Когда пройдут новые переговоры, пока не известно", - отметил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский говорил, что Украина согласна на дальнейшие переговоры с Россией о прекращении войны при условии, что российские войска прекратят бомбить украинцев.

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