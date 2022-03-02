Кулеба о переговорах с Россией: когда будет новый раунд, пока неизвестно

Министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба заявил, что пока неизвестно, когда пройдет новый раунд переговоров с Россией. В любом случае, Киев не примет российские ультиматумы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

"Первый раунд переговоров состоялся, никакой "зрады" не было, требования россиян остаются прежними. Это те требования, которые озвучил Путин в обращении перед началом войны. Мы готовы к переговорам, но не готовы к принятию любых российских ультиматумов. Когда пройдут новые переговоры, пока не известно", - отметил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский говорил, что Украина согласна на дальнейшие переговоры с Россией о прекращении войны при условии, что российские войска прекратят бомбить украинцев.

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