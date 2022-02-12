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Кулеба обсудил с главой МИД Турции ситуацию на Азовском и Черном морях

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Суббота 12 февраля 2022 23:01
Кулеба обсудил с главой МИД Турции ситуацию на Азовском и Черном морях Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Обсуждалась, в частности, ситуация на Азовском и Черном морях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

"Содержательный разговор с турецким коллегой и другом Мевлютом Чавушоглу по поводу созданного РФ кризиса безопасности и угроз в Азовском и Черном морях", - говорится в сообщении.

Также главы МИД Украины и Турции обсудили дипломатические пути снижения напряжения на границе Украины.

"Приветствую активные усилия Анкары. Обсудили развитие военно-технического сотрудничества Украины и Турции", - добавил Дмитрий Кулеба.

Ранее мы писали, что Россия сообщила об отмене блокады Азовского моря.

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Черное море Турция Азовское море
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