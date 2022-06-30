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Кулеба обсудил с главой МИД Ирана российские удары с Каспийского моря

Новина українською →
Украина, Четверг 30 июня 2022 21:43
Кулеба обсудил с главой МИД Ирана российские удары с Каспийского моря Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

В разговоре с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что РФ нарушает Конвенцию о статусе Каспийского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

"Поговорил с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, который проинформировал меня о последних контактах Ирана с Россией. Мы обменялись мнениями по широкому кругу двусторонних вопросов. Я подчеркнул, что РФ нарушает Конвенцию о статусе Каспийского моря, обстреливая Украину ракетами из этого региона", - написал Кулеба.

Как сообщили в МИД, Украина призывает государства Каспийского региона приложить максимальные усилия, чтобы заставить РФ придерживаться своих международно-правовых обязательств, в частности Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

В ведомстве подчеркнули, что ракетные удары, которые наносит Россия по объектам гражданской инфраструктуры украинских городов из региона Каспия, грубо нарушают положения конвенции.

"Призываем страны-участницы конвенции побудить Россию прекратить использование акватории Каспийского моря для продолжения вооруженной агрессии против Украины, а также предотвратить дальнейшую милитаризацию региона и втягивание его в вооруженный конфликт", - говорится в сообщении МИД.

Напомним, 25-26 июня российские войска нанесли массированные ракетные удары по Украине. Разведка показала с каких направлений и куда были нанесены ракетные удары.

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