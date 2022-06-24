ru ua
Сб, 25 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кулеба назвал единственное преимущество России на войне против Украины

Новина українською →
Украина, Пятница 24 июня 2022 19:59
Кулеба назвал единственное преимущество России на войне против Украины Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Единственным преимуществом, которое есть у России на войне против Украины, является артиллерия. Поэтому Германия и другие страны Запада должны ускорить предоставление Украине тяжелого вооружения.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild.

"У них есть преимущество в артиллерии, и они используют ее в полной мере, но это их единственное преимущество. Если мы приобретем разумное количество тяжелого оружия и современных артиллерийских систем, мы сможем переломить ход событий в свою пользу", - заявил министр.

Кулеба пояснил, что сегодня Украина нуждается в реактивных системах залпового огня и 155-миллиметровых артиллерийских системах, поскольку у украинской армии заканчиваются боеприпасы советских калибров. Однако, как добавил он, запасы боеприпасов НАТО быстро увеличиваются.

"Каждая единица (оружия - ред.) укрепляет нас и позволяет приблизиться к тому дню, когда мы отстоим мир для себя и всей Европы", - отметил глава украинской дипломатии.

Напомним, в Минобороны рассказали, какую западную артиллерию уже получила украинская армия.

Добавим, по словам министра обороны Британии, местами на украинских фронтах русская артиллерия преобладает в соотношении 20 к 1.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба Война России против Украины Военная помощь
NEWS
Кулеба назвал единственное преимущество России на войне против Украины
Кулеба назвал единственное преимущество России на войне против Украины
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение