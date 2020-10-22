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Кучеренко: "Батькивщина" будет добиваться пересмотра тарифов вопреки сопротивлению власти

Киев, Четверг 22 октября 2020 15:11
Кучеренко: "Батькивщина" будет добиваться пересмотра тарифов вопреки сопротивлению власти
Фото: Алексей Кучеренко (kyiv.ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Представители КГГА в очередной раз не присутствовали на заседании Окружного административного суда Киева относительно пересмотра излишне начисленных платежек киевлянам. Заседание по этому делу перенесено.

Об этом заявил кандидат в мэры Киева от "Батькивщины" Алексей Кучеренко, передает пресс-служба.

Как известно, 22 октября, должно было состояться рассмотрение дела по иску Союза собственников жилья Украины Алексея Кучеренко о незаконности распоряжения КГГА №668 от 6-го июня 2017-го года.

Согласно этому распоряжению, 8367 жилым домам Киева были повышены тарифы на содержание домов и придомовой территории.

"Нам с вами годами выставляют незаконные платежки. Дело чести и сверхзадача - довести процесс до победы. Я добьюсь перерасчета и верну киевлянам деньги, которые они переплатили. В среднем на каждую квартиру люди получат по 1500-2000 гривен. Таким образом мы сможем выйти на городскую программу капитального ремонта устаревшего жилого фонда", - заверил Кучеренко.

По его словам, в Украине подобная схема с тарифами построена в коммунальных, энергетических и других сферах.

Очередное заседание по делу должно состояться 26 ноября в 11:20.

Напомним, ранее Алексей Кучеренко выиграл суд в двух инстанциях, однако столичная власть подала кассационную жалобу и судья без вызова сторон принял решение об отправке дела на повторное рассмотрение в первой инстанции.

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Новости Украины Политика Алексей КучеренкоБатькивщинакоммунальные платежиплатежи

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