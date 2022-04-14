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Кубраков: параллельно с устройством временных переправ проектируются постоянные мосты

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Четверг 14 апреля 2022 11:17
Кубраков: параллельно с устройством временных переправ проектируются постоянные мосты Фото: параллельно с устройством временных переправ проектируются постоянные мосты (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Министерство инфраструктуры работает над оперативным налаживанием транспортного сообщения между населенными пунктами, пострадавшими от вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова в интервью НВ.

"Где перебиты мосты, где мы можем что-нибудь сделать примитивными, но быстрыми решениями - мы это стараемся делать. Например, был мост, который имел шесть полос: три в одну сторону, три в другую. Мы делаем рядом насыпь, трубы закладываем, чтобы проходила вода", - рассказал он.

Такая постройка сделает возможным проезд легковых автомобилей и небольших грузовиков для поставки гуманитарной помощи, строительных материалов.

По его словам, уже открыта временная переправа возле Ирпеня, продолжается возведение временного моста возле Стоянки на трассе Киев - Житомир.

"Надеюсь, что в эти выходные или в понедельник мы также откроем движение уже по Житомирской трассе", - сказал министр инфраструктуры.

Параллельно проектируются постоянные мосты, строительство которых должно стимулировать возвращение переселенцев в их жилье в населенных пунктах, где велись боевые действия.

"Чернигов сейчас почти полностью отрезан от нормального сообщения. И потому мы быстро делаем такие простые мосты и дорогу, которая проходит возле воинской части "Десна", она будет самая первая, которая будет более-менее с нормальным сообщением. На этой неделе также запустим пассажирский поезд Киев - Чернигов", - заявил глава Мининфраструктуры.

Кубраков подчеркнул, что налаживание транспортного сообщения с такими городами является первоочередной задачей. Для этого выполняется не только строительство переправ, но и расчистка улиц от обломков и снарядов.

Другим направлением работы является восстановление поврежденных построек. "1 млрд грн выделили из резервного фонда именно на это. Речь идет о том, чтобы заменить окна, поставить двери, отремонтировать крышу", - пояснил министр.

Третьей задачей власти является строительство нового жилья для тех, кто потерял его из-за войны. По словам Кубракова, скоро начнется создание качественного временного жилья, а после этого будет построено новое постоянное жилье для пострадавших от войны.

"В Чернигове, я так понимаю, будет отдельный район, который будет построен для людей, потерявших свои квартиры в многоквартирных домах", - заявил он.

Напомним, ранее заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что для временного размещения вынужденных переселенцев будет построено жилье в 10 областях Украины.

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инфраструктура МИУ Александр Кубраков
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